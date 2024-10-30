Kocaelispor'dan Süper Lig için puan hesabı

AA

1. Lig'de mücadele eden Kocaelispor'un kulüp başkanı Recep Durul, sezon sonunda Süper Lig'e çıkacaklarına inandıklarını söyledi.

Sekapark'ta bir restoranda düzenlediği basın toplantısında lig, futbolculara yapılacak ödemeler ve yeni yapılacak tesise ilişkin açıklamalarda bulunan Durul, yönetim anlayışlarını anlattı.

"HOCAMIZIN ONAYINI ALINARAK TRANSFER YAPTIK"

Transfer dönemine Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile başladıklarına dikkati çeken Durul, şu şekilde konuştu:

Hocamız futbolun patronuysa yetkinin de onda olması gerekiyor. Ben buna inananlardan birisiyim. Hocamızın onayını alınarak transfer yaptık. Bazı futbolculardan verim aldık, bazılarından alamadık. Bunlar her kulüpte olabiliyor. Şu anda yüzde 75 transferde başarı oranı.

"78 PUAN BİZİ SÜPER LİG'E ÇIKARTACAK GÖZÜKÜYOR"

Durul, 10 maçı geride bıraktıklarını ve 19 puan aldıklarını aktararak şu değerlendirmeyi yaptı:

78 puan bizi Süper Lig'e çıkartacak gözüküyor. Rekabet ortamında 2,1 garanti çıkartır ama 2 garanti puan ortalaması da çıkartabilir. 'Olumsuzluklara, hakeme rağmen mücadele ettik, biz kazandık' diyebilmeliyiz. 10 haftalık süreçte hocamızın takım şablonunu oturttuğunu düşünüyorum. Takım iskeleti oturmuş. İyi mücadele gösterdiklerini görüyorum.

"KOCAELİSPOR'UN BAYRAĞI HER ZAMAN DALGALANMALI"

Belediyelerin, şehrin markasına sahip çıkma adına her şeyi yaptığını dile getiren Durul, şunları söyledi:

Kocaelispor’un bayrağı her zaman dalgalanmalı. Bugün 600 milyonluk bütçe belirlerken böyle ortamda orta vadeli planlar yapıldı. Tasarruf tedbirlerinin uygulandığı ortamda firmalardan destek bulmak zor. Kocaelispor’a kaynak yaratma adına müthiş bir çalışma var. Firmalar bugünkü koşullarda para vermekte zorlanıyor. Futbolcularımıza bu hafta ödeme için söz verdik. Cumaya kadar ödeyeceğiz. Önümüzdeki süreçte rahatlama olacak. Hiçbir kulüp önden gitmiyor.

"DEĞİŞKENLİKLER GÖRÜŞÜLÜYOR"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Kocaelispor için Körfez ilçesinde yapacağı tesise ilişkin de bilgi veren Durul, sözlerini şöyle tamamladı: