Kocaelispor'da yeniden Ertuğrul Sağlam dönemi başladı
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1. Lig’de son hafta karşılaşmasında bugün ezeli rakibi Sakaryaspor’a 2-0 mağlup olan Kocaelispor’da teknik direktör Mustafa Gürsel ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Yönetim kurulumuz Sakaryaspor maçı sonrası acil toplanmış olup teknik direktörümüz Mustafa Gürsel ile yollarımızı ayırma kararı alınmıştır.

Ertuğrul Sağlam'la 2 yıllık anlaşma sağlandı

Yaşanan bu vedanın ardından ise yeni çalıştırıcı kısa süre içerisinde duyuruldu.

Teknik direktörlük görevine sezon başında da takımı çalıştıran Ertuğrul Sağlam getirildi.

Yeşil-siyahlılar, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, Sağlam ile yapılan anlaşmanın camiaya hayırlı olması dileğinde bulunuldu.