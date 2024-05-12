Kocaelispor'da yeniden Ertuğrul Sağlam dönemi başladı

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1. Lig’de son hafta karşılaşmasında bugün ezeli rakibi Sakaryaspor’a 2-0 mağlup olan Kocaelispor’da teknik direktör Mustafa Gürsel ile yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:
Yönetim kurulumuz Sakaryaspor maçı sonrası acil toplanmış olup teknik direktörümüz Mustafa Gürsel ile yollarımızı ayırma kararı alınmıştır.
Ertuğrul Sağlam'la 2 yıllık anlaşma sağlandı
Yaşanan bu vedanın ardından ise yeni çalıştırıcı kısa süre içerisinde duyuruldu.
Teknik direktörlük görevine sezon başında da takımı çalıştıran Ertuğrul Sağlam getirildi.
Yeşil-siyahlılar, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, Sağlam ile yapılan anlaşmanın camiaya hayırlı olması dileğinde bulunuldu.
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