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Kocaelisporlu Fofana maç sırasında Altaylı Ceyhun Gülselam'ı ısırdı Abone Olun

Kocaelisporlu Fofana maç sırasında Altaylı Ceyhun Gülselam'ı ısırdı 1. Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Altay'ı 3-2 mağlup eden Kocaelisporlu Fofana, rakip takımdan Ceyhun Gülselam'ın omzunu ısırdı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

ensonhaber.com Kocaelispor'un 1. Lig'in 3. haftasında Altay'ı ağırladığı mücadeleye ev sahibi takımın Gineli orta saha oyuncusu İbrahima Breze Fofana'nın hareketi damga vurdu. 73. dakikada Fofana, duran top savunması yaparken omzu yüzüne çarpan Ceyhun Gülselam'ın omzunu ısırdı. Yapılan VAR kontrolü sonrasında hakem Oğuzhan Aksu, 21 yaşındaki futbolcuya kırmızı kart gösterdi. Fofana, kısa bir süre önce İsveç ekibi Hammarby'den kiralanmıştı. Maçı Kocaelispor kazandı Müsabakayı 3-2'lik skorla kazanan Kocaelispor'un gollerini Douglas Tangue (33), Cem Ekinci (38) ve Emir Ortakaya (83) atarken Zeki Yıldırım (85) ve Marco Paixao'nun (90+8) sayıları Altay'a yeterli olmadı. Bu sonuçla puanını 3 yapan Kocaelispor gelecek hafta Adanaspor deplasmanına gidecek Altay ise İzmir derbisinde Göztepe'yi konuk edecek.

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