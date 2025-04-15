Kocaelispor'un seyircisiz zaferi: Yeni Malatyaspor'u 7 golle yendi

İHA

1. Lig’de şampiyonluk hedefiyle son viraja giren Kocaelispor, 20 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı Esenler Erokspor maçı için hazırlıklarına hız verdi. Ezeli rakibi Sakaryaspor’u 30 binden fazla taraftar önünde ağırladığı maçta çıkan saha olayları nedeniyle seyircisiz oynama cezası alan Körfez ekibi, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sessiz tribünlere karşı sahaya çıktı. Ancak bu sessizlik şehirde yankı buldu; kent meydanına kurulan dev ekranlardan maçı takip eden taraftarlar, hazırladıkları pankartlarla tribün ruhunu sokaklara taşıdı. 34. haftada oynanan mücadelede rakibini 7-1 gibi farklı bir skorla geçen Kocaelispor, Süper Lig kapısını aralarken, kentte erken şampiyonluk kutlamaları başladı. Ancak maçın yankıları hâlâ sürüyor.

199 DEPREMİYLE SARSILAN KOCAELİ, TAKIMIYLA AYAĞA KALKTI

17 Ağustos 1999’da yaşanan büyük Marmara Depremi’nin ardından adeta yerle bir olan Kocaeli, toparlanmakta uzun süre zorluk yaşadı. O dönem, şehrin en önemli moral kaynağı olan Kocaelispor’un ligden çekilmesi gündeme gelse de dönemin kulüp başkanı Sefa Sirmen ve yönetimi, "Kocaeli halkının Kocaelispor’a borcu değil, Kocaelispor’un bu kente borcu var" diyerek mücadeleyi sürdürme kararı aldı. Hem futbolcular hem teknik kadro büyük bir özveriyle takımı ayakta tutmaya çalıştı. Ancak başarılarla dolu bu süreç zamanla yerini mali sıkıntılara bıraktı. Süper Lig’in müdavimlerinden olan kulüp, yıllar içinde kademe kademe alt liglere düştü.

LİSE ÖĞRENCİLERİYLE MÜCADELE: 9-0'LIK UNUTULMAZ MAÇ

2011 yılına gelindiğinde, maddi darboğazın eşiğindeki Kocaelispor, transfer yapamaz hale geldi. Takım, alt yapısındaki 15-16 yaşındaki gençlerle ligde kalma savaşı vermek zorunda kaldı. 9 Ekim 2011'de oynanan Yeni Malatyaspor karşılaşması ise hafızalara kazındı. 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Kocaelispor, İzmit İsmetpaşa Stadı’nda rakibine 9-0 mağlup oldu. Golden sonra topu santraya taşıyan Malatyaspor oyuncularının bu tavrı Kocaeli camiasında büyük tepki yarattı. Bu maç, Kocaelispor’un Bölgesel Amatör Lig’e düşüş sürecinin sembolü oldu. Ancak taraftar desteği ve şehirle kurulan sıkı bağ sayesinde kulüp, 2015-2016 sezonunda yeniden profesyonel liglere dönmeyi başardı.

KOCAELİSPOR YÜKSELİYOR, YENİ MALATYASPOR GERİLİYOR

Zaman Kocaelispor’un lehine işlerken, Malatya için aynı şey söylenemez. 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremler Malatya’yı da derinden etkiledi. Maddi ve manevi yıkımlarla boğuşan Yeni Malatyaspor, yaşananlara rağmen ligden çekilmek yerine mücadeleyi sürdürdü. Ancak bu kararlılık, sahaya istenen başarıyı yansıtamadı. Yeni Malatyaspor sezona -21 puanla başlayıp galibiyet yüzü göremezken, Kocaelispor şampiyonluğun en büyük adayı oldu. İki takım, yıllar sonra bu kez 1. Lig'de kozlarını paylaştı. Taraftarların sabırsızlıkla beklediği rövanş niteliğindeki karşılaşma, Kocaelispor’un seyircisiz oynama cezası nedeniyle tribünsüz geçti. Buna rağmen taraftarlar, sembolik olarak 9-0’lık mağlubiyetin rövanşını 10-0’la almak istediklerini sosyal medyada binlerce mesajla ifade etti. Maç 7-1’lik net bir galibiyetle tamamlanırken, birçok taraftar bu skorun yeterli olmadığını savundu.

YENİ MALATYASPOR: "TARAFTAR OLSAYDI, ATMOSFER DEĞİŞİRDİ"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun, “Futbol kardeşliktir. Geçmişte yaşananları tasvip etmiyoruz. Biz de depremin yaralarını taşıyoruz. Genç bir takımız ve zorlu şartlarda mücadele ediyoruz. Geçmişte Süper Lig’de oynarken Kocaelispor 3. Lig’deydi, şimdi roller değişti. Belki de taraftarın olmaması bizim için avantaj oldu” ifadelerini kullandı.