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    Kolombiya basınından Falcao'ya övgü

    Galatasaray'ın tecrübeli golcüsü Radamel Falcao, ülkesi Kolombiya'da övgü topladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2020 - 11:19
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    Kolombiya basınından Falcao'ya övgü

    Galatasaray, lige 3-1'lik Gaziantep galibiyetiyle başlarken Aslan'ın süper yıldızı Falcao, attığı 2 golün yanına 1 de asist eklemişti.

    KOLOMBİYA BASININDAN FALCAO'YA ÖVGÜ

    Kolombiya basını da Falcao'nun performansını övdü.

    "eltiempo. com" sitesi, "Kaplan mükemmel döndü" başlığını kullandı.

    "Wradio.com", 'Kaplan' lakaplı futbolcuyla ilgili, "Kaplan, Aslanlarla kükredi" yorumunda bulundu.

    "pt. besoccer.com" ise "Falcao yaptığı dubleyle 3 puanı getirdi" satırlarına imza attı.

    Kolombiya basınından Falcao ya övgü #1

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