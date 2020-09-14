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Kolombiya basınından Falcao'ya övgü
Galatasaray'ın tecrübeli golcüsü Radamel Falcao, ülkesi Kolombiya'da övgü topladı.
- Haber Merkezi
- 14.09.2020 - 11:19
Galatasaray, lige 3-1'lik Gaziantep galibiyetiyle başlarken Aslan'ın süper yıldızı Falcao, attığı 2 golün yanına 1 de asist eklemişti.
KOLOMBİYA BASININDAN FALCAO'YA ÖVGÜ
Kolombiya basını da Falcao'nun performansını övdü.
"eltiempo. com" sitesi, "Kaplan mükemmel döndü" başlığını kullandı.
"Wradio.com", 'Kaplan' lakaplı futbolcuyla ilgili, "Kaplan, Aslanlarla kükredi" yorumunda bulundu.
"pt. besoccer.com" ise "Falcao yaptığı dubleyle 3 puanı getirdi" satırlarına imza attı.