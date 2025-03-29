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Haber Merkezi

Kolombiya'daki Millonarios-Santa Fe karşılaşmasında yaşananlar geceye damga vurdu.

Millonarios futbolcusu Neiser Villareal, takımı 2-0 öndeyken rakip oyuncularını kışkırtınca ortalık karıştı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin de radarında olan 19 yaşındakı futbolcu, atak sırasında topun üstüne çıktı.

TOPUN ÜSTÜNE ÇIKTI

Neiser Villareal'e, yaptığı kışkırtıcı hareket nedeniyle mücadelenin hakemi sarı kart verdikten sonra sahada öfke alevlendi.

Santa Fe'li futbolcular, Millonarios'un genç oyuncusunun üzerine saldırdı.

RAKİP TAKIM OYUNCULARI ADETA ÇILDIRDI

Daha önce Süper Lig'de de forma giyen Rodallega, 19 yaşındaki yıldıza doğru hamle yapınca takım arkadaşları ve rakip oyuncular tecrübeli ismi zor tuttu.

Villarreal daha sonra, Mafla ve Rodallega'nın üzerine gelmesi nedeniyle linç girişiminden kurtulmak için saha kenarına sığındı.