Kolombiya'da övgü yağmuru: Davinson Sanchez kendisini yeniden keşfetti Galatasaray'ın sezon başında Tottenham'dan transfer ettiği Davinson Sanchez, Ankaragücü deplasmanında attığı gol sonrası ülkesi Kolombiya'da gündem oldu.

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Sezonun en yoğun ve kritik periyotlarından birine girerken, Ankaragücü gibi zorlu bir deplasmandan hem de rotasyonlu kadrosuyla rahat bir 3 puan çıkaran sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'ye 1 günlüğüne bıraktığı liderlik koltuğunu geri almanın sevincini yaşıyor.

Davinson fırtınası

Başkent ekibinin umutlarını bitiren gol, stoper Davinson Sanchez'den geldi. Kerem Demirbay'ın golünün hemen 1 dakika sonrasında bir forvet gibi ceza sahasına sokulan Kolombiyalı savunmacı, pozisyon alması ve son dokunuşuyla izleyenleri adeta büyüledi.

Skorer'in derlediği habere göre; 27 yaşındaki defans oyuncusu Davinson'un bu golü, ülkesinin basınında da geniş yankı uyandırdı. Infobae, "9 numara gibi oynadı. Lider Galatasaray'ın galibiyetinde önemli rol oynadı" diye yazdı.

"Kendisini Türkiye'de yeniden keşfetti"

Haberin devamında, Tottenham'da geçirdiği 6 sezonun ardından Sanchez'in Galatasaray'daki performansına vurgu yapılarak, "27 yaşındaki stoper, kendisini Türkiye'de yeniden keşfetti" yorumu yapıldı.

"Okan Buruk'un vazgeçilmezi"

Winsports, deneyimli savunmacıyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

Defans pozisyonunda hayati öneme sahipti ancak aynı zamanda rakip kaleye karşı bilgeliğini de gösterdi. Sanchez, genellikle 'aslanlara özgü bir açlıkla' Galatasaray'ın hücumuna dahil oldu ve ikinci golü yarattı. Buruk, onu kadronun vazgeçilmez oyuncularından biri olarak görüyor olmalı.

"Sanki her zaman forvetti"

Güney Amerika basınından Futbolred ise Kolombiyalı savunmacının performansını şöyle değerlendirdi:

Galatasaray'ın galibiyetinde Davinson Sanchez'in golü dikkat çekti. Sanchez, sanki tüm kariyeri boyunca bir hücum oyuncusuymuş gibi bir gol attı.

9.5 milyon euroya alındı

Galatasaray'ın sezon başında Premier Lig ekibi Tottenham'dan 9.5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Sanchez, sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 23 maça çıktı.

Başarılı savunmacı, bu karşılaşmalarda bin 891 dakika sahada kalırken 3 gol atarken 2 de asist yaptı.