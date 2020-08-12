Kolombiyalı astrolog: Falcao yine sakatlanacak

Kolombiya'da yaptığı futbol tahminleriyle fenomen olan Astrolog Vicente Cassanya, Falcao için, "Sakatlık sorunu devam edebilir. Sakatlıklardan yakası yine kurtulamayacak" kehanetinde bulundu.

Kolombiyalı ünlü astorolog Vicente Cassanya, Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao hakkında konuştu.

Galatasaray'a büyük umutlarla gelen Radamel Falcao, geçen sezon sakatlıklardan kurtulamamış ve beklenen performansı sergileyememişti. Falcao, Galatasaray ile sadece 22 maça çıkabilirken 11 gol atarak sezonu tamamlamıştı.

TAKIMDA KALACAĞI AÇIKLANDI

Takımda en çok maaş alan isim olan Kolombiyalı golcünün Galatasaray'daki geleceği de merak konusuydu.

Mustafa Cengiz ise yaptığı açıklamayla Falcao'nun maaşında indirime gittiğini ve takımda kalacağını duyurmuştu.

FALCAO TAHMİNLERİ

Kolombiyalı ünlü astolog Vicente Cassanya ise Galatasaray'da forma giyen yıldız futbolcu Radamel Falcao'nun geleceği hakkında çarpıcı sözler kullandı.

Astrolojinin futbolla ilgisi üzerine konuşan Cassanya, Falcao hakkında şöyle konuştu: "Astroloji iki önemli veriyi sağlar; birisi kişinin ruhunu görebilmesidir, ikincisi de bir zaman bilimi olarak kişinin doğum haritasına bakıp aldığı bir kararın iyi mi kötü mü olduğu görülebilir."





"BİR YIL DAHA KALACAK, SONRA AYRILACAK"

Ayrıca Kolombiyalı futbolcunun takımda kalacağını da doğru tahmin eden Cassanya, "Falcao'nun harika bir doğum haritası var. Elde ettiği başarıları var. Bence Galatasaray'da bir yıl daha kalacaktır. Ancak ertesi sezon başka bir takıma transfer görünüyor." diyerek doğru bir tahminde bulunmuş ve dikkatleri üzerine çekmişti.

"KUPA KAZANACAK"

Ünlü astrolog Falcao'nun bu sezon mutlaka kupa kazanacağını ifade ederek, "Jüpiter ona başarılı bir dönem getirecek. Galatasaray'da oynadığı yeni sezonda bir kupa kazanacak." ifadelerini kullandı.

"SAKATLIKTAN KURTULAMAYACAK"

Galatasaray'da başarısız bir sezon geçirmesinde en çok etkili şey olan sakatlık sorununun devam edeceğini belirten Cassanya, "Sakatlık sorunu ise devam edebilir. Sakatlıklardan yakası yine kurtulamayacak." diyerek sözlerini tamamladı.

Kolombiyalı astrolog, futbol dünyası için yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. Cassanya, Griezmann'ın Barcelona'da başarılı olmayacağını söylemişti. Fransız futbolcunun bekleneni verememesi dikkat çekmişti.