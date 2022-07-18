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    Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? Konyaspor ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri

    Konyaspor ve Başakşehir'in tur atlamaları halinde oynayacağı takımların belirleneceği UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu kura çekimleri ne zaman yapılacak?
    • 18.07.2022 - 10:47
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    Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? Konyaspor ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri

    Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek olan Konyaspor ve Başakşehir'in turu geçmeleri halinde 3. eleme turunda mücadele edeceği takımlar belli oluyor.

    2. ön eleme turunda Konyaspor Belarus ekibi Bate Borisov ile eşleşti.Bir diğer temsilcimiz Başakşehir ise Maccabi Netanya ile eşleşmişti.Temsilcilerimizin bu turu geçmeleri halinde oynayacakları takımların belirleneceği kura çekimi için geri sayım başladı.Peki kura çekimi ne zaman?

    Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? Konyaspor ve Başakşehir in muhtemel rakipleri #1

    UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme kura çekimi ne zaman?

    Konyaspor ve Başakşehir'in muhtemel rakiplerinin belirleneceği kura çekimi 18 Temmuz (bugün) saat 15.00'te yapılacak.

    Konyaspor'un muhtemel rakipleri

    Sepsi Sfantu Gheorghe / Olimpija Ljubljana

    Vllaznia / Universitatea Craiova

    Koper / Vaduz

    Petrocub-Hincesti / Laçi

    Panathinaikos

    Başakşehir'in muhtemel rakipleri

    Spartak Trnava / Newtown

    Breidablik / FK Buducnost Podgorica

    Motherwell / Sligo Rovers

    AIK / Vorskla Poltava


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