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- Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? Konyaspor ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri
Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? Konyaspor ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri
- 18.07.2022 - 10:47
Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek olan Konyaspor ve Başakşehir'in turu geçmeleri halinde 3. eleme turunda mücadele edeceği takımlar belli oluyor.
2. ön eleme turunda Konyaspor Belarus ekibi Bate Borisov ile eşleşti.Bir diğer temsilcimiz Başakşehir ise Maccabi Netanya ile eşleşmişti.Temsilcilerimizin bu turu geçmeleri halinde oynayacakları takımların belirleneceği kura çekimi için geri sayım başladı.Peki kura çekimi ne zaman?
UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme kura çekimi ne zaman?
Konyaspor ve Başakşehir'in muhtemel rakiplerinin belirleneceği kura çekimi 18 Temmuz (bugün) saat 15.00'te yapılacak.
Konyaspor'un muhtemel rakipleri
Sepsi Sfantu Gheorghe / Olimpija Ljubljana
Vllaznia / Universitatea Craiova
Koper / Vaduz
Petrocub-Hincesti / Laçi
Panathinaikos
Başakşehir'in muhtemel rakipleri
Spartak Trnava / Newtown
Breidablik / FK Buducnost Podgorica
Motherwell / Sligo Rovers
AIK / Vorskla Poltava