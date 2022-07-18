Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? Konyaspor ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri

Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? Konyaspor ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri

Konyaspor ve Başakşehir'in tur atlamaları halinde oynayacağı takımların belirleneceği UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu kura çekimleri ne zaman yapılacak?

Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek olan Konyaspor ve Başakşehir'in turu geçmeleri halinde 3. eleme turunda mücadele edeceği takımlar belli oluyor.

2. ön eleme turunda Konyaspor Belarus ekibi Bate Borisov ile eşleşti.Bir diğer temsilcimiz Başakşehir ise Maccabi Netanya ile eşleşmişti.Temsilcilerimizin bu turu geçmeleri halinde oynayacakları takımların belirleneceği kura çekimi için geri sayım başladı.Peki kura çekimi ne zaman?

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme kura çekimi ne zaman?

Konyaspor ve Başakşehir'in muhtemel rakiplerinin belirleneceği kura çekimi 18 Temmuz (bugün) saat 15.00'te yapılacak.

Konyaspor'un muhtemel rakipleri

Sepsi Sfantu Gheorghe / Olimpija Ljubljana

Vllaznia / Universitatea Craiova

Koper / Vaduz

Petrocub-Hincesti / Laçi

Panathinaikos

Başakşehir'in muhtemel rakipleri

Spartak Trnava / Newtown

Breidablik / FK Buducnost Podgorica

Motherwell / Sligo Rovers

AIK / Vorskla Poltava