Konferans Ligi'nde Fenerbahçe evinde Maribor'u 3-1 yendi Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Maribor'u 3-1 mağlup ederek rövanş için avantaj elde etti.

AA & Ensonhaber UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Slovenya temsilcisi Maribor'u ağırladı.

İlk yarı 15. dakikada maçtaki ilk tehlike Maribor kalesinde yaşandı. İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada Dzeko topu göğsüyle yumuşatıp, çaprazdan şutunu çekti. Ancak kaleci Jug, meşin yuvarlağı kornere yolladı. 35. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Zajc, ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Dzeko, kale sahası önünde kafayı vurdu ancak kaleci Jug uzanarak topu kontrol etti. 39. dakikada İsmail Yüksek'in kafa pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ferdi, meşin yuvarlağı kale sahası önündeki Zajc'a çıkardı. Bu futbolcunun gelişine yerden şutunda, top az farkla yandan auta çıktı. 45. dakikada kullanılan korner atışında Maribor defansının uzaklaştıramadığı top Peres'te kaldı. Bu futbolcunun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan İsmail Yüksek'in vuruşunda, savunmaya çarpan top direğin yanından kornere gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarı 55. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top kale sahası içi sol çaprazındaki Szymanski'de kaldı. Bu futbolcunun arka direğe gönderdiği pasta, İrfan Can Kahveci'den önce son anda savunma meşin yuvarlağı kornere attı. 58. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan kazanılan korner atışında Szymanski, arka direğe ortaladı. Kale sahası içinde iyi yükselen Becao, 2 rakibinin arasından kafayı vurarak topu filelere gönderdi: 1-0. 62. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Szymanski, rakibinden sıyrılıp son çizgiye indi. Bu futbolcunun arka direğe gönderdiği pasta boş pozisyondaki İrfan Can Kahveci düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 2-0. 72. dakikada Maribor farkı 1'e indirdi. Ceza sahası önünde topla buluşan Ilicic'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan Strajnar, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda çaprazdan kayarak vurdu ve topu ağlara yolladı: 2-1. 90+2. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sağ kanatta topla buluşan Kent, ceza sahasına girip 2 rakibinden sıyrıldı ve Antolin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem Robert Jones, penaltı noktasını gösterdi. 90+3. dakikada penaltı atışını kullanan Tadic, topu filelere göndererek, farkı yeniden 2'ye çıkardı: 3-1. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.