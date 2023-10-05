Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'leri Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe, Avrupa arenasında bir kez daha sahaya çıkacak.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe sahaya galibiyet için çıkacak.

Fenerbahçemiz Slovakya deplasmanında Spartak Trnava ile karşılaşacak; Beşiktaşımız ise İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek.

İşte maçlara dair tüm detaylar...

Beşiktaş - Lugano maçının muhtemel 11'leri

Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında Beşiktaş, İsviçre temsilcisi Lugano'yu ağırlayacak.

Beşiktaş Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı İsrail Futbol Federasyonundan David Fuxman yönetecek. Mücadelede Fuxman'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Omer Barbiro ve Rostislav Talis yapacak. Erez Papir ise karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak sahada yer alacak.

Eksikler

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Mert Günok ve Gedson Fernandes bu maçta forma giyemeyecek. Rebic'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

Lugano'da Arjantinli stoper Valenzuela forma giyemeyecek.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Bailly, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Chamberlain, Rashica, Muleka, Aboubakar

Lugano: Saipi, Espinoza, Hajrizi, Hajdari, Marques, Grgic, Cimignani, Macek, Sabbatini, Aliseda, Vladi

Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla karşılaşacak.

Trnava kentindeki Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek. Stegemann'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Christof Günsch yapacak. Karşılaşmada Florian Badstübner ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Gruplarda oynanan ilk karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1 yenmişti.

Spartak Trnava ise deplasmanda Ludogorets'e 4-0 mağlup olmuştu.

Eksikler

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Spartak Trnava'da Avusturyalı golcü Djuricin kadroda yer almayacak.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Oosterwolde, Djiku, Becao, Ferdi, Crespo, Mert Hakan, Fred, King, Kent, Batshuayi

Spartak Trnava: Takac, Mikovic, Stetina, Kosa, Kostrna, Sulek, Bernat, Zeljkovic, Daniel, Ofori, Duris