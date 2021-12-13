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Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri
UEFA Konferans Ligi play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Sarı-lacivertliler Çekya temsilcisi Slavia Prag ile eşleşti.
- Haber Merkezi
- 13.12.2021 - 16:17
- Güncelleme : 13.12.2021 - 16:35
Fenerbahçe'nin yer aldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda kura çekimi saat 16.00'da çekildi.
Fenerbahçe'nin rakibi Çekya temsilcisi Slavia Prag oldu.
SLAVIA PRAG'TAN İLK TEPKİ GELDİ
Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky'nin kura çekimi öncesinde "Stadyumları ve kulüpleri tanımayı seviyorum ve bu yüzden kurada Fenerbahçe'yi istiyorum. Güzel statları var, müthiş bir ortam olur." ifadelerini kullanmıştı.
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