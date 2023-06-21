Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizin rakipleri

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.
Beşiktaş, Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme turunda Tirana-Dinamo Batumi eşleşmesinin kazananıyla oynayacak.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi La Fiorita 1967 - FC Zimbru Chisinau eşleşmesi galibi oldu.
Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Cluj oldu.
Maç temmuz sonunda
Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak.
3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.