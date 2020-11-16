Kongo basını: Luyindama 1 ay yok

Kongo Futbol Federasyonu'nun sağlık heyetinin ilk tespitlerine göre, Luyindama 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Milli maçlar için verilen ara, Galatasaray'a çok pahalıya mal oldu.

Omar ve Babel'in koronavirüse yakalanmasının ardından, bir kötü haber de Luyindama'dan gelmişti.

Milli takım kampında sakatlanan tecrübeli stoperin, 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı iddia edildi.

LUYINDAMA 3-4 HAFTA YOK

Kongo'dan Footrdc'nin haberine göre; Christian Luyindama, Afrika Kupası Elemeleri D Grubu'nda oynanacak maç öncesi ülkesinde bırakıldı.

Haberde, Kongo Futbol Federasyonu Sağlık Heyeti'nin ilk tespitlerine göre, 26 yaşındaki oyuncunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı da belirtildi.

ÇAPRAZ BAĞLARININ KOPTUĞUNU ANLAMAMIŞLARDI

Kongolu sağlık heyetine güvenmeyen Galatasaray ise 'The Boss' lakaplı futbolcuya, İstanbul'da çeşitli testler yapacak.

Hatırlanacağı gibi Kongolular, geçtiğimiz sezon milli takım kampında çapraz bağları kopan Luyindama'ya ağrı kesici vererek büyük bir skandala imza atmıştı.