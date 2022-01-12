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    Konya, Ahmet Çalık'ı anıyor

    Konya, Ahmet Çalık'ı anıyor

    Trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık, Konya'nın birçok noktasına asılan panolarda anılıyor. Kentte büyük bir üzüntü hakim.
    • Haber Merkezi
    • 12.01.2022 - 15:51
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    Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

    Vefat haberi tüm spor camiasını yasa boğarken, oyuncunun oynadığı Konya'da da yas havası hakim.

    Oynadığı futbol ve karakteriyle birlikte Konya halkının kalbini fetheden deneyimli futbolcunun ölüm haberi Konyalıları da üzüntüye boğdu.

    KENTİN BİRÇOK YERİNDE ANILIYOR

    Konya'nın birçok yerinde panolara Ahmet Çalık'ın fotoğrafları asılırken "Rahmet ve dua ile..." yazısı da dikkatlerden kaçmadı.

    Konya, Ahmet Çalık ı anıyor #1

    Konya, Ahmet Çalık ı anıyor #2

    Konya, Ahmet Çalık ı anıyor #3


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