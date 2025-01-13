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Haber Merkezi

Süper Lig'in 19. haftasında Jose Mourinho'nun ekibi Fenerbahçe deplasmanda Recep Uçar'ın yönetimindeki Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri; 14. dakikada Mert Müldür, 25. dakikada Çağlar Söyüncü ve 61. dakikada Dusan Tadic kaydetti.

Konyaspor'un gollerini ise 1. dakikada Pedrinho ve 44. dakikada Blaz Kramer kaydetti. Pedrinho'nun 25. saniyede attığı gol, Fenerbahçe'nin Süper Lig tarihinde yediği en erken gol oldu.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ligdeki puanını 42'ye yükseltirken, Konyaspor 20 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşırken, Konyaspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

"KONYA KÜMEYE" VE DEVLER LİGİ MÜZİĞİ

Öte yandan Konyaspor ile Fenerbahçe arasındaki maçın ardından stadyumda ilginç bir olay yaşandı.

Konya'da takımlarını destekleyen Fenerbahçeli taraftarlar, maçın ardından, "Konya küme" tezahüratları yaptı.

Bunun ardından stadyumda Şampiyonlar Ligi müziği çalındı.