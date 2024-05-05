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Konya'da Fenerbahçe'ye coşkulu karşılama

Konya'da Fenerbahçe'ye coşkulu karşılama Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maç için Konya'ya geldi. Sarı- lacivertli ekibi, taraftar coşkulu bir şekilde karşıladı.