Konyaspor evinde Giresunspor'u yendi

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi Konyaspor, engelini tek golle geçti. Yeşil Beyazlılar, ligde kalma sınırındaki Giresunspor'u 1-0 yendi.

Süper Lig'de zirve hesapları yapan Konyaspor, Giresunspor'u ikinci yarıda bulduğu tek golle 1-0 yendi.

Ev sahibi ekip maç boyunca galibiyeti arayan taraf oldu ancak Giresunspor'un defans güvenliğini ön planda tutmasıyla rakip kalede fazla gol şansı bulamadı. Maçta kilidi ise 65. dakikada Bytyqi açtı.

Guilherme Sity'nin arkaya çıkardığı topu, demarke durumdaki Zymer Bytyqi bekletmeden sert bir vuruşla ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda Giresunspor'un çabası sonuç vermedi ve Konyaspor sahadan 1-0 galip ayrıldı. Konyaspor bu galibiyetle puanını 48 yaptı ve gelecek hafta karşılaşacağı lider Trabzonspor'u 6 puan farkla takibini sürdürdü. Ligdeki son dört maçında galibiyet yüzü göremeyen Giresunspor ise 26 puanda kaldı.

KONYASPOR, RAKİPLERİNİ TEK GOLLE GEÇTİ

Giresunspor engelini tek golle geçen Konyaspor, üst üste üçüncü maçından da 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Bu sezon tek gollü maçlarıyla dikkat çeken yeşil-beyazlılar, özellikle son haftalardaki skorlarıyla öne çıktı.

Antalyaspor'u 1-0 yenen Konyaspor, Beşiktaş'ı da aynı skorla mağlup etmişti. Sahasında Sivasspor'a 1-0 yenilmekten kurtulamayan İlhan Palut'un öğrencileri, Adana Demirspor ve Atlay'ı da 1-0'lık skorlarla yenmişti.

HAKAN KELEŞ: “KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZ”

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Konyaspor karşısında kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, bir sonraki Fenerbahçe maçını kazanıp alt sıralardan kurtulmak istediklerini söyledi.

Hakan Keleş, maça iyi başlayamadıklarını ve ilk yarı dengeli oyun ortaya koyduklarını kaydetti.

Maçın genelinde ise kazanmak adına takımının çok bir aksiyonu olmadığını aktaran Keleş, "Kaybetmeyebilirdik de, bir tane şanssız bir pozisyondan dolayı geri düştük. Ondan sonra gerekli riskleri aldık. Ama golü bulamadık. Kaybettiğiniz için üzgünüz. Eksiklerimiz vardı. Flavio'nun sakatlığından sonra format değiştirdik. Eksiklerimiz vardı. Orta saha bölgesinde inanılmaz sıkıntılıyız ama bu hafta dönecekler. Cezalılarımız var, onlar da dönecek. Transferlerimiz gelecek. Önümüzde bir Fenerbahçe maçı var. Onu da kazanıp alt sıralardan kurtulmak istiyoruz." diye konuştu.

İLHAN PALUT: "SKORU ARTIRAMASAK DAMAÇI 1-0 KAZANMAYI BİLDİK"

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, kazanılan 3 puanın önemli olduğunu kaydederek, ''Ligin ikinci yarısı ilerlemeye başladı. Her takım için zorlu haftalar. Çünkü her takım için sıralamadaki konumu onları bir hedefi işaret ediyor. Bugün de çok zor maçlardan bir tanesi olacağı belliydi. Çünkü Giresunspor son haftalarda biraz aşağı yaklaştı ve bugün bunun reaksiyonunu onlardan bekliyorduk. Özellikle ilk yarı son derece dominant bir oyun oynadık. Rakip üçüncü bölgeye, kendi üçüncü bölgemize çok fazla girişler yaptık. Daha sonra son pas, son vuruş tercihleriyle bir şekilde skoru bulamadık. Bu konularda daha iyi olmalıydık. İkinci yarıya geldiğimizde 15 dakika tempomuz düştü. Çok basit top kayıpları yapmaya başladık. Ama 60'dan sonra tekrar tempoyu yükselten bir Konyaspor, skoru bulan bir Konyaspor, çok geniş alanlarda geçiş alanları yakalayan bir Konyaspor vardı. Bunları yaparken de rakibe çok ciddi bir pozisyon vermedik. Skoru artıramasak da maçı 1-0 kazanmayı bildik. Çok önemli bir 3 puandı bizim için. Oyuncularıma mücadele için teşekkür ediyorum'' dedi.

"TAKİBİMİZİ SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"

Trabzonspor ile puan farkının azalmasıyla ilgili soru üzerine ise Palut, ''Ligde iyi bir yerdeyiz kendi adımıza. Trabzonspor yarın bir maç oynayacak. Sonuçta gelecek hafta oraya gideceğiz. Bir şekilde biz ligde iyi yerde tutunmaya devam etmek istiyoruz. Takibimizi sürdürmek istiyoruz. Onun ötesinde mücadelemizi, oyunumuzu her maç devam ettirmek istiyoruz. Buna önümüzdeki hafta maç da dahil'' diye konuştu.

KONYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

20. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Guilherme'nin sol çaprazdan şutunda, kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi.

26. dakikada Ahmed Hassan'ın ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan vuruşunda top, defanstan döndü.

27. dakikada Adil Demirbağ'ın ceza sahasına yakın noktadan çektiği şutta meşin yuvarlak, kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

İKİNCİ YARI

GOL: BYTYQI

65.' Ceza sahasına soldan giren Zymer Bytyqi çaprazdan çok sert vurdu. Kaleci Okan Kocuk'un çabası sonuç vermedi ve top Giresunspor ağlarıyla buluştu. 67. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktadan Süleymanov'un kullandığı serbest vuruşta, kaleci Erten Ersu topa hakim oldu.

90. dakikada Ahmed Hassan'ın ceza sahası içinden vuruşunda direkten dönen topu defans kornere gönderdi.

Karşılaşma, Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

KONYASPOR: 1 - GİRESUNSPOR: 0

Stat: Konya Büyükşehir