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    Konyaspor 3 puanı tek golle aldı

    Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor, Hatayspor'u konuk etti. Konyaspor'un stat zeminindeki problem nedeniyle Eskişehir'de oynanan maçta gülen Bruno Paz'ın golüyle İlhan Palut'un ekibi oldu.
    • 10.09.2022 - 19:33
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    Konyaspor 3 puanı tek golle aldı

    Süper Lig'in 6. haftasında  Konyaspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Konyaspor'un stat zeminindeki problem nedeniyle Eskişehir Atatürk Stadı'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla İlhan Palut'un öğrencileri oldu.

    Bruno Paz'dan ilk gol

    Konyaspor'a zorlu maçta galibiyeti ve 3 puanı getiren gol 66. dakikada takımın yeni transferi Bruno Paz'dan geldi.

    Konyaspor 3 puanı tek golle aldı #1

    Konyaspor liderliğe yükseldi

    Bu sonucun ardından puanını 14'e yükselten Konya temsilcisi, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

    Konyaspor 3 puanı tek golle aldı #2

    Hatayspor ligde galibiyet alamadı

    Zorlu maçtan eli boş ayrılan ve 1 puanda kalan Atakaş Hatayspor ise averajla 18 sırada yer aldı.

    Konyaspor 3 puanı tek golle aldı #3

    Konyaspor 3 puanı tek golle aldı #4

    Konyaspor 3 puanı tek golle aldı #5


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