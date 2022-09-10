- Haberler
- Futbol Haberleri
- Konyaspor 3 puanı tek golle aldı
Konyaspor 3 puanı tek golle aldı
Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor, Hatayspor'u konuk etti. Konyaspor'un stat zeminindeki problem nedeniyle Eskişehir'de oynanan maçta gülen Bruno Paz'ın golüyle İlhan Palut'un ekibi oldu.
- 10.09.2022 - 19:33
Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Konyaspor'un stat zeminindeki problem nedeniyle Eskişehir Atatürk Stadı'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla İlhan Palut'un öğrencileri oldu.
Bruno Paz'dan ilk gol
Konyaspor'a zorlu maçta galibiyeti ve 3 puanı getiren gol 66. dakikada takımın yeni transferi Bruno Paz'dan geldi.
Konyaspor liderliğe yükseldi
Bu sonucun ardından puanını 14'e yükselten Konya temsilcisi, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Hatayspor ligde galibiyet alamadı
Zorlu maçtan eli boş ayrılan ve 1 puanda kalan Atakaş Hatayspor ise averajla 18 sırada yer aldı.