Konyaspor: 9 kişi kazanarak neler yaptığımızı ispatladık

Konyaspor, Süper Lig’in 28. haftasında sahasında mücadele ettiği Beşiktaş’ı 1-0 mağlup etti.

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BİZİM İÇİN ASLINDA BİR MAÇTAN FAZLASIYDI"

Korkmaz, şu şekilde konuştu:

Bizim için aslında bir maçtan fazlasıydı. Konyaspor olarak gerçekten bir maçtan fazlasıydı. 9 kişi maçı tamamlayıp kazanarak neler yaptığımızı ispatladık. Çoğu zaman şansızdık, bugün ise biz çok iyi mücadele ettik şans da yanımızdaydı. Bu durum bize galibiyeti getirdi. Tüm taraftarlarımızdan Allah razı olsun. Umarım bir an önce alt sıralardan yukarıya doğru geçebiliriz. Belki de oynayacağımız en zorlu maç Beşiktaş maçıydı. Allah şükür burayı kazasız geçtik. Şimdi milli ara ardından da Gaziantep maçı var. Bu maçın önemi Antep maçından geçiyordu. Bu galibiyet değerli bir galibiyet oldu. Gaziantep maçını kazanırsak daha da rahatlayacağız.