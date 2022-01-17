Konyaspor – Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konyaspor – Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Konyaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Peki Konyaspor – Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ahmet Çalık'ın vefatı ile sarsılan ve Başakşehir maçının ertelenmesini isteyen Konyaspor, Çalık'ın ardından ilk maçına çıkacak.

27 yaşındaki en parlak oyuncusunu trafik kazasında kaybeden Konya, bu maçı Çalık anısına oynayacak.

Genç oyuncunun ölümünün acısı hale taze olurken Adana ile karşılaşmaya hazırlanan Konyaspor, bu maçı kazanmanın planlarını yapıyor.

İyi bir çıkış yakalayan ve gittikçe yükselen Adana Demirspor ise bu maçı kazanarak, yoluna devam etmek istiyor.

Maçı kaçırmak istemeyenler, "Konyaspor – Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Konyaspor – Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

KONYASPOR – ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig: Konyaspor – Adana Demirspor maçı 18 Ocak 2022 Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Zorlu müsabaka Konya'da, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

KONYASPOR – ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor – Adana Demirspor maçı BeIN Sports HD 2 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

KONYASPOR – ADANA DEMİRSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Konyaspor – Adana Demirspor maçını hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Ömer Tevfik Özkoç ve Selahattin Altay yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Direnç Tonusluoğlu görev alacak.