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    Konyaspor Adana Demirspor maçına Ahmet Çalık yazılı formayla çıkacak

    Konyaspor, hayatını kaybeden oyuncu Ahmet Çalık anısına Adana Demirspor maçına siyah ve üzerinde Ahmet Çalık yazan formayla çıkacak.
    • Haber Merkezi
    • 18.01.2022 - 13:10
    • Güncelleme : 18.01.2022 - 13:53
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    Konyaspor Adana Demirspor maçına Ahmet Çalık yazılı formayla çıkacak

    Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un 27 yaşındaki oyuncusu Ahmet Çalık, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmişti.

    Yeşil-beyazlı kulüp, Çalık'ın anısını yaşatmaya çalışıyor.

    AHMET ÇALIK YAZILI FORMA İLE SAHAYA ÇIKACAKLAR

    Çalık'ı anacak olan Konyaspor, hayatını kaybeden oyuncu Ahmet Çalık anısına Adana Demirspor maçına siyah ve üzerinde Ahmet Çalık yazan formayla çıkacak.

    Konyaspor Adana Demirspor maçına Ahmet Çalık yazılı formayla çıkacak #1


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