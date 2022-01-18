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- Konyaspor Adana Demirspor maçına Ahmet Çalık yazılı formayla çıkacak
Konyaspor Adana Demirspor maçına Ahmet Çalık yazılı formayla çıkacak
Konyaspor, hayatını kaybeden oyuncu Ahmet Çalık anısına Adana Demirspor maçına siyah ve üzerinde Ahmet Çalık yazan formayla çıkacak.
- Haber Merkezi
- 18.01.2022 - 13:10
- Güncelleme : 18.01.2022 - 13:53
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un 27 yaşındaki oyuncusu Ahmet Çalık, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmişti.
Yeşil-beyazlı kulüp, Çalık'ın anısını yaşatmaya çalışıyor.
AHMET ÇALIK YAZILI FORMA İLE SAHAYA ÇIKACAKLAR
Çalık'ı anacak olan Konyaspor, hayatını kaybeden oyuncu Ahmet Çalık anısına Adana Demirspor maçına siyah ve üzerinde Ahmet Çalık yazan formayla çıkacak.