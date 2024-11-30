Konyaspor, Adana Demirspor'u tek golle yıktı

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Mustafa Dalcı yönetimindeki Adana Demirspor ile Recep Uçar'ın çalıştırdığı Konyaspor karşı karşıya geldi.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk takım Konyaspor 1-0'lık skorla kazandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 78. dakikada Marko Jevtovic kaydetti.
ADANA DEMİRSPOR'DA KÖTÜ GİDİŞAT DEVAM EDİYOR
Ligde sadece 2 puanı bulunan Adana Demirspor, ligde çıktığı 13 maçın 11'inde mağlup oldu.
2 maçı beraberlikle sonuçlanan ev sahibi ekibin galibiyet hasreti devam etti.
Adana Demirspor ayrıca, Süper Lig tarihinde üst üste 10 iç saha mağlubiyeti alan ilk takım oldu.
KONYASPOR, RECEP UÇAR'LA 2. KEZ KAZANDI
Reçep Uçar ile 4. maçına çıkan Konyaspor, deneyimli teknik adamla 2. galibiyetini aldı.
ADANA DEMİRSPOR, 2 PUANDA KALDI
Bu sonuçla Konyaspor puanını 18'e çıkardı. Adana Demirspor ise 2 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Antalyaspor'u ağırlayacak. Adana Demirspor ise Göztepe'ye konuk olacak.
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