Konyaspor, Ahmet Çalık'ı doğum gününde andı

İHA
Konyaspor Kulübü, 3 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcusu Ahmet Çalık'ı doğum gününde unutmadı.
Yeşil-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından 'İyi ki doğdun Ahmet Çalık' notuyla paylaşılan video ile Çalık'ı andı.
11 OCAK 2022'DE HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022'de otomobiliyle Konya'dan Ankara'ya giderken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.
Çalık'ın hayatını kaybetmesi futbol camiasında derin üzüntüyle karşılanırken, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu, 'Ahmet Çalık Sezonu' ilan edilmişti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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