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    Konyaspor, Ahmet Çalık'ın maaşını ailesine ödeyecek

    Konyaspor, Ahmet Çalık'ın maaşını ailesine ödeyecek

    Trafik kazasında yaşamını yitiren Ahmet Çalık'ın kalan maaşını Konyaspor, oyuncunun ailesine ödeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 18.01.2022 - 12:41
    • Güncelleme : 18.01.2022 - 12:58
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    Konyaspor'un 27 yaşındaki oyuncusu Ahmet Çalık, geçirdiği trafik kazasıyla hayatını kaybetmişti. Çalık'ın vefatı spor dünyasını hüzne boğmuştu.

    Ligde oynanan bütün maçlarda taraftarlar ve futbolcular Ahmet Çalık'ı anmıştı.

    SÖZLEŞMESİNDE YER ALAN ÜCRET AİLESİNE ÖDENECEK

    Konyaspor'dan alkışlanacak bir hareket geldi. Yeşil-beyazlı kulüp yönetimi, yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'ın bu sezon sonuna kadar sözleşmesinde yer alan ücreti, ailesine ödeme kararı aldı.

    Konyaspor, Ahmet Çalık ın maaşını ailesine ödeyecek #1

    6 NUMARA EMEKLİ EDİLECEK

    Yeşil-beyazlı kulüp, aynı zamanda Ahmet Çalık’ı ismini tesis veya stadın bir bölümüne vererek yaşatmayı planlıyor.

    Öte yandan genç futbolcunun giydiği 6 numara forma, emekli edilerek kulüp müzesine konulacak.

    Konyaspor, Ahmet Çalık ın maaşını ailesine ödeyecek #2


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