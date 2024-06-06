Konyaspor, Ahmet Oğuz'la vedalaştı

İHA
Konyaspor’a 2022-2023 sezonunda transfer olan 31 yaşındaki sağ bek Ahmet Oğuz’un bu sezon sözleşmesi sona erdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Futbolcumuz Ahmet Oğuz'un sözleşmesi sona ermiştir. Kulübümüze iki sezon hizmet eden Ahmet'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Konyaspor formasını 66 kez giydi
Ahmet Oğuz, yeşil-beyazlı forma ile 2 sezonda çıktığı 66 maçta rakip fileleri 1 kez havalandırırken 4 gole katkı sağladı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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