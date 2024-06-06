Konyaspor, Ahmet Oğuz'la vedalaştı

İHA

Konyaspor’a 2022-2023 sezonunda transfer olan 31 yaşındaki sağ bek Ahmet Oğuz’un bu sezon sözleşmesi sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Futbolcumuz Ahmet Oğuz'un sözleşmesi sona ermiştir. Kulübümüze iki sezon hizmet eden Ahmet'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.