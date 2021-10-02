Konyaspor, Alanyaspor ile berabere kaldı

Konyaspor, Alanyaspor ile berabere kaldı

Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor ile Konyaspor 1-1 berabere kalarak 1 puana razı oldu.

Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor evinde Alanyaspor'u ağırladı.

Maçın ilk yarısında iki takm da pozisyonlar bulsa da gol sesi çıkmadı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Alanyaspor, 49. dakikada Emre Akbaba'nın asisti ve Fath Aksoy'un golüyle 1-0 öne geçti.

KONYA GOLÜ 87'DE BULDU

Golün ardından pozisyonlar bulan Alanyaspor, bu fırsatları değerlendiremedi.

Maçın 87. dakikasında Konyaspor'da sahneye çıkan Guilherme, durumu 1-1'e getirdi ve maç bu skorla sona erdi.

İki takım da 1 puana razı oldu. Bu maçla Konyaspor, yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı.