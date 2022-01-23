Konyaspor, Altay'ı tek golle mağlup etti

Konyaspor, Altay'ı tek golle mağlup etti

Süper Lig'de 23. hafta maçında Konyaspor, Altay'ı deplasmanda 1-0 yendi.

Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmasında Altay, Konyaspor'u ağırladı.

Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 68. dakikada Ahmed Hassan kaydetti.

Altay'da Pinares, 66. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

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Bu sonucun ardından Konyaspor, üst üste 2. galibiyetini aldı ve 45 puanla 2. sırada yer aldı. Mağlubiyet serisi 7 maça çıkan Altay ise 18 puanla 19. sırada yer buldu.

Konyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında Giresunspor'u konuk edecek. Altay ise Göztepe deplasmanına gidecek.