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    Konyaspor-Antalyaspor maçında gol sesi çıkmadı

    Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor, konuk ettiği Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 24.01.2021 - 15:44
    • Güncelleme : 24.01.2021 - 15:45
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    Konyaspor-Antalyaspor maçında gol sesi çıkmadı

    Süper Lig'de 21. hafta mücadelesinde Konyaspor, Antalyaspor'u ağırladı.

    Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

    Bu sonucun ardından Antalyaspor, üst üste 2. beraberliğini aldı ve 26 puanla 10. sırada yer buldu. 3 maçlık mağlubiyet serisi sona eren Konyaspor ise 23 puanla 15. sırada yer aldı.

    Antalyaspor, gelecek hafta Gençlerbirliği deplasmanına konuk olacak. Konyaspor ise gelecek haftayı BAY geçecek.

    Konyaspor-Antalyaspor maçında gol sesi çıkmadı #1

    KONYASPOR, ANTALYA'YA KAYBETMİYOR

    Konyaspor, Süper Lig tarihinde Antalyaspor'u konuk ettiği hiçbir maçı kaybetmedi. Yeşil - beyazlılar, bu maçlarda 4 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

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