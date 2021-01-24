Konyaspor-Antalyaspor maçında gol sesi çıkmadı

Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor, konuk ettiği Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'de 21. hafta mücadelesinde Konyaspor, Antalyaspor'u ağırladı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Antalyaspor, üst üste 2. beraberliğini aldı ve 26 puanla 10. sırada yer buldu. 3 maçlık mağlubiyet serisi sona eren Konyaspor ise 23 puanla 15. sırada yer aldı.

Antalyaspor, gelecek hafta Gençlerbirliği deplasmanına konuk olacak. Konyaspor ise gelecek haftayı BAY geçecek.





KONYASPOR, ANTALYA'YA KAYBETMİYOR

Konyaspor, Süper Lig tarihinde Antalyaspor'u konuk ettiği hiçbir maçı kaybetmedi. Yeşil - beyazlılar, bu maçlarda 4 galibiyet, 6 beraberlik aldı.