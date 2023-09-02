Konyaspor, Başakşehir deplasmanında kazandı Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir, 10 kişi kaldığı maçta Konyaspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.

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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun 4. hafta mücadelesinde Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir ile Aleksandar Stanojevic'in ekibi Konyaspor karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip Konyaspor, 1-0'lık skorla kazandı.

Konyaspor ilk kez deplasmanda kazandı

Ousseynou Ba, Başakşehir'de 43. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Rakibinin bir kişi eksik kalmasını iyi değerlendiren Konyaspor, 53. dakikada Sokol Cikalleshi'nin attığı golle galibiyete ulaştı.

Konyaspor, Başakşehir'i ilk kez deplasmanda mağlup ederek büyük bir sevinç yaşadı.

Başakşehir 3 maçını da kaybetti

2021-2022 sezonuna Aykut Kocaman ile başlayan ve ilk 3 maçını kaybeden Başakşehir, daha sonra göreve Emre Belözoğlu'nu getirdi. Emre Belözoğlu da 2023-2024 sezonuna 3 maçlık mağlubiyetle başladı.

Bu sonucun ardından Aleksandar Stanojevic yönetimindeki Konyaspor puanını 8'e yükseltti. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir üç maçta henüz puan alamadı.

İstanbul ekibi, geçtiğimiz hafta TFF'nin Avrupa'daki temsilcilerimizin maçlarını ertelemesi nedeniyle Fenerbahçe ile karşılaşamamıştı.

Süper Lig'de milli aranın ardından Başakşehir, İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak. Konyaspor, Rizespor'u konuk edecek.