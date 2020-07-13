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    Konyaspor-Başakşehir maçının ilk 11'leri

    Lider Başakşehir, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2020 - 20:06
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    Konyaspor-Başakşehir maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 32. haftasında kritik maç...

    Başakşehir, Konyaspor'a konuk olacak. İstanbul ekibi, Konyaspor'dan 3 puanı alır, Trabzonspor da yenilirse; Başakşehir, tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşmış olacak.

    Saat 21.00'de başlayacak olan mücadele, beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Volkan, Jonsson, Milosevic, Miya, Amir, Ömer Ali.

    Başakşehir: Mert, Clichy, Skrtel, Epureanu, Caiçara, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba.

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