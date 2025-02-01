üper Lig'de 6 maç sonra galibiyetle tanışan Konyaspor, Türkiye Kupası ve ligde çıkışını sürdürmek istiyor.

Son galibiyetini 30 Kasım'da Adana Demirspor deplasmanında 1-0'lık skorla alan yeşil-beyazlılar, son 6 maçta 3 yenilgi, 3 beraberlik yaşadı.

Evinde 4 maç sonra galibiyetle tanışan Konyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında karşılaştığı Bodrum FK karşısında aldığı 3-1 galibiyetle taraftarının yüzünü güldürdü.

"UEFA'YA GİTMENİN YOLU TÜRKİYE KUPASI"

Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, AA muhabirine, son haftalarda oynadıkları oyunu galibiyetle sonuçlandıramadıklarını söyledi.

Taraftarın önünde de son haftalarda 3 puan alamadıklarını anımsatan Kaymak, şu ifadeleri kullandı:

Bu maçlara baktığımız zaman güzel bir futbol vardı. Takımın oyunundan memnunduk. Sonunda güzel oyunun neticesini bu hafta aldık. Sıralama açısından da önemli bir haftaydı, 24 puana çıktık. Bu oyunla yavaş yavaş yukarıya doğru tırmanma eğilimi göstereceğimizi düşünüyoruz. Şimdi haftaya Kayserispor maçı var. Hafta içi de yine Eyüpspor ile kupa maçı var. Bunun işaretini veriyorduk. Futbol güzel ama istediğimiz sonuçlara ulaşamadık. Böyle devam edersek sonuçlar da gelecektir. Takım da tamamen oturdu. Futbolcuların aralarındaki diyalogları gayet güzel. UEFA'ya gitmenin yolu Türkiye Kupası. İnşallah orada da yolumuza devam edeceğiz. Güzel bir sonuç, sevinçliyiz.