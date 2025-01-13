Süper Lig’de oynanan karşılaşmada Tümosan Konyaspor, öne geçtiği maçta Fenerbahçe’ye 3-2 yenildi. Maçın ardından Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, hakem kararlarına yönelik sert eleştirilerde bulundu.
"OYUNCULARIM, 'HAKKIMIZI SAVUN' DİYE İSYAN EDİYOR"
Korkmaz, yaşananları şu sözlerle dile getirdi:
Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki çekişme, artık bizi de rahatsız etmeye başladı. Galatasaray maçlarını izlerken bile 'Aman hakem hatası olmasın, sonra bizim maçımıza yansır' diye endişe duyuyorum. Bu noktaya geldik! Yenilgiye değil, gördüğümüz manzaraya üzülüyorum. Oyuncularım isyan ediyor, 'Hakkımızı savun' diyorlar. Peki, ben ne yapabilirim? Burada konuşuyorum, başka bir şey yapmamız mümkün mü? Başakşehir-Galatasaray maçını bile kendi maçımız gibi takip ediyoruz, aman bir skandal olmasın diye.
"TÜRK FUTBOLU, BİRKAÇ TAKIMDAN MI İBARET"
Korkmaz, Türkiye futbolunun birkaç kulübe odaklanmasından duyduğu rahatsızlığı da vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:
Eğer futbol sadece birkaç kulüpten ibaretse, aralarında maç yapsınlar. Dün Fenerbahçe bir fragman yayınladı. Anlaşılan bugün yaşananları işaret ediyorlardı. Kostić en az üç sarı kart görmeliydi. Džeko’nun hareketi doğrudan kırmızı kartlık. Sahada ve VAR odasında hakem yok gibiydi. Korner olmayan bir pozisyondan gol yiyoruz. Louka Prip’e yapılan dirsek hareketi, Kadıköy’de Fenerbahçe oyuncusuna yapılsa ne olurdu? Kararların adaleti tartışılır.
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