Süper Lig’de oynanan karşılaşmada Tümosan Konyaspor, öne geçtiği maçta Fenerbahçe’ye 3-2 yenildi. Maçın ardından Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, hakem kararlarına yönelik sert eleştirilerde bulundu.

"OYUNCULARIM, 'HAKKIMIZI SAVUN' DİYE İSYAN EDİYOR"

Korkmaz, yaşananları şu sözlerle dile getirdi:

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki çekişme, artık bizi de rahatsız etmeye başladı. Galatasaray maçlarını izlerken bile 'Aman hakem hatası olmasın, sonra bizim maçımıza yansır' diye endişe duyuyorum. Bu noktaya geldik! Yenilgiye değil, gördüğümüz manzaraya üzülüyorum. Oyuncularım isyan ediyor, 'Hakkımızı savun' diyorlar. Peki, ben ne yapabilirim? Burada konuşuyorum, başka bir şey yapmamız mümkün mü? Başakşehir-Galatasaray maçını bile kendi maçımız gibi takip ediyoruz, aman bir skandal olmasın diye.