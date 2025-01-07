Konyaspor Başkanı'ndan Fenerbahçe'ye gözdağı: 3 puan hayaliyle gelmeyin

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Süper Lig'in heyecan dolu bir karşılaşmasına sahne olacak olan Konyaspor - Fenerbahçe maçı, hem zirve mücadelesi veren hem de puan tablosunda üst sıraları hedefleyen iki takımın zorlu mücadelesini futbolseverlerle buluşturacak.

İki takımın da form grafikleri ve ligdeki duruşları göz önünde bulundurulduğunda, bu karşılaşmanın ligdeki dengeleri değiştirme potansiyeli taşıdığı söylenebilir.

Hem Konyaspor hem de Fenerbahçe, bu sezon sahada sergiledikleri oyunla dikkat çekerken, karşı karşıya gelecekleri bu maçta neler yapacakları futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

KONYASPOR'DAN GÖZDAĞI

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Konyaspor'un başkanı Ömer Korkmaz, Fenerbahçe maçı ile ilgili iddialı açıklamalar yaptı.

Korkmaz, "İç sahada her maçı kazanmaya çıkan bir takımız, yıllardır bu durum bu şekilde geldi. Zaman zaman bazı sorunlar yaşayabiliyoruz. Ben hep Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş buraya gelirken 1 puanı hayal ederek gelmesi gerektiğini söylerim. Konyaspor böyle bir kulüp olmalı. Bugün hangi seviyedeyiz, dışarıdan nasıl görünüyoruz bilmiyorum ama ben olması gereken seviyeyi söylüyorum." ifadelerini kullandı.

"KONYA'YA GELEN TAKIM 3 PUAN HESABI YAPMAMALI"

Takımın ev sahibi olduğu maçlarda rakiplere 3 puan umudu vermemesi gerektiğini belirten Korkmaz, "Konya'ya gelen hiçbir takım galibiyet hesapları yapmamalı. Bunu başarmak için istikrar ve iskelet bir kadro çok önemli. Küçük dokunuşlarla büyük farklar yaratabiliriz. Fenerbahçe karşısında da sahaya kazanmak için çıkacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.