Haberler



Futbol



Konyaspor Başkanı'ndan "transfer yasağına" ilişkin açıklama

Konyaspor Başkanı'ndan "transfer yasağına" ilişkin açıklama Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, "Yasak getirilmesine neden olan ödeme yaklaşık 200 bin euro civarında. Bu ödeme gerçekleştiğinde zaten yasak da ortadan kalkacak" dedi.