AA & Ensonhaber
Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, FIFA'nın kulübe uyguladığı transfer yasağının, yaklaşık 200 bin euroluk ödemenin yapılması durumunda kaldırılacağını açıkladı.
Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmiş dönemde Konyaspor forması giyen iki futbolcunun başvurusu üzerine transfer yasağı aldıklarını hatırlattı.
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"PANİĞE GEREK YOK"
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Korkmaz, şu ifadeleri kullandı:
Yasağın nedeni yaklaşık 200 bin euroluk bir ödeme. Bu ödemenin gerçekleşmesiyle birlikte yasak da kalkacak. Dolayısıyla paniğe gerek yok, çalışmalarımızı aksatmıyoruz.
"ÖNEMLİ BİR MAÇIMIZ VAR"
Başkan Korkmaz, taraftarlara da seslenerek şu şekilde konuştu:
Önemli bir maçımız var. Taraftarımızı Göztepe karşılaşmasında yanımızda görmek istiyoruz.
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