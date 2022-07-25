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    Konyaspor - BATE Borisov rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Konyasporlular, "Konyaspor - BATE Borisov rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getiriyor.
    • 25.07.2022 - 14:51
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    Konyaspor - BATE Borisov rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Konyaspor, Belarus ekibi BATE Borisov ile karşı karşıya geldi.

    Geçtiğimiz sezon iyi bit grafik çizen ve UEFA Konferans Ligi'nde devam etmek isteyen Konyaspor, rövanş maçını kazanmak istiyor.

    İlk maçı kazanan ve rövanş ile birlikte tur atlamak isteyen Konyaspor, maçın hazırlıklarına devam ediyor.

    Konya'ya gönül veren taraftarlar ise "Konyaspor - BATE Borisov rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

    Peki, Konyaspor - BATE Borisov rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar

    Konyaspor - BATE Borisov rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Konyaspor, Belarus ekibi BATE Borisov ile karşılaştı.

    Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Konya’da oynanan mücadele Konyaspor’un 3-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

    Rövanş karşılaşması, 28 Temmuz Perşembe günü MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.

    Konyaspor - BATE Borisov rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1


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