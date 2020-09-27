Konyaspor-Beşiktaş - CANLI SKOR

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.

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36 'Beşiktaş'ta Ljajic'in kullandığı serbest vuruşa ceza sahasında Güven istediği gibi bir vuramadı.

35' Beşiktaş'ta Güven Yalçın'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutu savunmada Jevtovic kesti.

28' Gol... Konyaspor 1-0 Beşiktaş (Shengelia)

27' Shengelia'nın kullandığı serbest vuruş kaleci Ersin'de kaldı.

22' Maçın hakemi iki takım oyuncularına su molası izni verdi.

19' Ömer Ali'nin kullandığı köşe vuruşunu kaleci Ersin yumrukladı.

18' Konyaspor'da Shengelia'nın ceza sahası içinden çektiği şu N'Sakala'ya çarpıp kornere gitti. Konyaspor sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

14' Beşiktaş'ta az önce Dorukhan'ın orta sahada agresif bir baskısı vardı, o baskı Konyaspor'u geriye dönmeye zorladı.

11' Şu ana dek Beşiktaş'ın %69'luk topla oynama üstünlüğü var.

9 'İki takım da maç başında kontrollü bir görüntü sergiliyor.

6' Beşiktaş'ta Boyd'un sol kanattan yaptığı orta doğrudan dışarı gitti.

1' Maç başladı.

Beşiktaş, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği haftada deplasmanda Konyaspor'u yenerek üst sıralara tırmanmak istiyor.

Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetiyor.

İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Skubic, Uğur, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Ömer Ali, Milosevic, Shengelia, Cikalleshi

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, Nsakala, Dorukhan, Ljajic, Mensah, Atakan, Boyd, Güven