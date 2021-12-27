Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Peki Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte BJK-Konyaspor maçı muhtemel 11'leri...

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonunda her geçen hafta heyecan artarken yeni hafta maçları da başlıyor.

Bu kapsamda Süper Lig'in 19'uncu ve ilk yarının son haftasında Beşiktaş, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Kara Kartal, deplasmanda kazanıp Konya temsilcisine iç sahadaki ilk mağlubiyetini tattırmayı ve çıkışını sürdürerek devre arasına moralli girmeyi hedefliyor.

36 puanla lider Trabzonspor 'u takibini sürdüren ve 2. sırada yer alan Konyaspor ise evinde kazanıp zirve yolunda kayıp yaşamak istemiyor.

Bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar, Beşiktaş - Konyaspor maçının tarih, saat ve kanal bilgisini öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

Peki Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Konyaspor maçı muhtemel 11'leri...

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Konyaspor maçı, 27 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Sehic, Skubic, Anicic, Abdülkerim, Guilherme, Rahmanovic, Musa, Hadziahmetovic, Bytyqi, Mpoku, Cikalleshi

Beşiktaş: Ersin, Umut, Vida, Serdar, Rıdvan, Ghezzal, Pjanic, Josef, Oğuzhan, Larin, Batshuayi