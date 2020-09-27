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    Konyaspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2020 - 14:54
    • Güncelleme : 27.09.2020 - 14:54
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    Konyaspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    Beşiktaş, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği haftada deplasmanda Konyaspor'u yenerek üst sıralara tırmanmak istiyor.

    SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayımlayacak.

    İLK 11'LER

    Konyaspor: Sehic, Skubic, Uğur, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Ömer Ali, Milosevic, Shengelia, Cikalleshi

    Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, Nsakala, Dorukhan, Ljajic, Mensah, Atakan, Boyd, Güven

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