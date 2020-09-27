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Konyaspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 27.09.2020 - 14:54
- Güncelleme : 27.09.2020 - 14:54
Beşiktaş, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği haftada deplasmanda Konyaspor'u yenerek üst sıralara tırmanmak istiyor.
SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayımlayacak.
İLK 11'LER
Konyaspor: Sehic, Skubic, Uğur, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Ömer Ali, Milosevic, Shengelia, Cikalleshi
Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, Nsakala, Dorukhan, Ljajic, Mensah, Atakan, Boyd, Güven