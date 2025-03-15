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Konyaspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi Robert Schröder oldu

Konyaspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi Robert Schröder oldu Süper Lig’de bugün oynanacak Konyaspor - Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Almanya Futbol Federasyonu'ndan Robert Schröder oldu.