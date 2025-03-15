Konyaspor - Beşiktaş: Muhtemel 11'ler

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Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşmada ilk düdük saat 20.30'da çalacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligdeki 25 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 44 puanla 4. sırada girdi.

BEŞİKTAŞ, ANTEP MAÇINDAKİ YENİLGİYİ UNUTTURMAK İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

Oynadığı son maçta Gaziantep FK'ye sahasında 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, Konyaspor'u yenerek Galatasaray derbisi öncesinde moral bulmaya çalışacak.

Bu sezon inişli çıkışlı performans sergileyen Konyaspor ise Süper Lig'de geride kalan bölümde yaptığı 26 müsabakada 7'şer galibiyet ve beraberlik aldı.

Konya temsilcisi, 12 maçta kaybederken topladığı 28 puanla 14. basamakta yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Deniz, Ndao, Adil, Uğurcan, Guilherme, Jevtovic, Prip, Melih, Pedrinho, Yusuf, Aleksic.

Beşiktaş: Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Masuaku, Gedson Fernandes, Chamberlain, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Ciro Immobile.