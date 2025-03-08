İHA

Türkiye Kupasını kazanmayı çok istediklerini belirten Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

"KUPAYA ALIŞKIN BİR CAMİAYIZ"

Kaymak, şu şekilde konuştu:

Türkiye Kupasına Elazığspor karşılaşması ile 3. turda dahil olduk. En son da gruplara kaldıktan sonra Galatasaray ile berabere kalarak bir üst tura geçtik. Oynadığımız 6 maçta sadece 1 gol yediğimiz bir kupa serüveni oldu. Bu durum da bizim için gayet güzeldi. Gruptan lider olarak çıktık ve seri başı olarak kuraya katıldık. Kura sonucu olarak da 2. lig ekiplerinden İskenderunspor ile kendi evimizde karşılaşacağız. Onlarda da şimdiden başarılar diliyorum. Biz bu kupaya alışkın bir camiayız. Daha öncesinde de bu kupayı kazandık, müzemizde de var. İnşallah Türkiye Kupasını yeniden müzemize getirmeyi hedefliyoruz. Umarım sonucu da öyle olur.

"İNŞALLAH PUANLARLA ORADAN DÖNECEĞİZ"

Ligde de toparlanmaya çalıştıklarını, yarın deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacakları maça çok iyi hazırlandıklarını anlatan Kaymak, şu şekilde konuştu:

Ligde son maçta Trabzonspor ile evimizde oynadık. Son dakikalarda gelen bir golle 3 puanı aldık. Bu durum da moral ve motivasyon anlamında üst sıralara taşıdı. Daha önceki maçlarda tahlisiz son dakikada gelen goller oldu. Puan kayıpları yaşadık. İnşallah bundan sonraki karşılaşmalarda bu puan kayıplarını telafi ederiz. Hem Kupası'nda birincilikle bitirme hem de Trabzonspor maçındaki galibiyetin ardından gelen 3 puan takımın da enerjisini yükseltti. Bu enerjiyle de güzel işler çıkaracağız. Bu haftaki maçımızda deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacağız, inşallah puanlarla oradan döneceğiz.

"KONYASPOR TARAFTARI HER ZAMAN İÇİN BİZİM YANIMIZDADIR"

Son oynanan lig maçlarında tribünlerden Recep Uçar'a yönelik gelen istifa tezahüratları hakkında konuşan Kaymak, şu ifadeleri kullandı:

Taraftarlarımız tabii ki kendileri de Konyaspor'u belli seviyede görmek istiyor. Taraftarlarımızı da haklı görmek gerekiyor. Bazı karşılaşmalarda son dakikalarda puanlar kaybettik. Onlar da çok üzüldüler. Trabzonspor maçından itibaren hep beraber kenetleniriz ve eski durumumuza geliriz. Konyaspor taraftarı her zaman için bizim yanımızdadır.

"SADECE ÇEVRE DÜZENLEME İŞLERİ KALDI"

Son olarak yapımı tamamlanan tesis binası hakkında da bilgi veren Kaymak, şunları dedi:

Tesis binamız, bina olarak bitti. Sadece çevre düzenleme işleri kaldı. Tesisin yapılmasında büyük emeği geçen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tesislerimizin tam olarak ne zaman kullanabilir sorusuna ise büyük ihtimalle bu sezonun sonunda taşınma işlemi olur. Eski tesisise de altyapı yerleşecek. Kayacık Tesisleri hem altyapımızın hem de A takımımızın bir arada olduğu bir tesis haline gelecek.

KONYASPOR, GRUPTAN LİDER ÇIKTI

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 2024-2025 sezonuna teknik direktör Ali Çamdalı ile başladı.

Çamdalı ile 10 lig maçına çıkan yeşil-beyazlılar, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 11 puan toplayabildi.

Elazığspor ile oynayacakları Türkiye Kupası 3. tur karşılaşması öncesi Çamdalı ile yollarını ayıran Konya ekibi, teknik direktör Recep Uçar ile anlaşma sağladı.

Uçar ile 15 lig maçına çıkan Konyaspor, 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 17 puan topladı.

Türkiye Kupası'nda ise 6 maça çıkan yeşil-beyazlılar, rakip fileleri 18 kez havalandırırken, kalesinde sadece 1 gol görerek grubunu namağlup bir şekilde Galatasaray'ın önünde lider tamamladı.

Çeyrek finalde ise 2. lig ekiplerinden İskenderunspor ile karşılaşacak olan Konyaspor, daha önce kazandığı kupayı tekrardan kazanmak istiyor.