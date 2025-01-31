Konyaspor, Bodrum FK'yi net skorla yendi
Haber Merkezi

Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor, Bodrum FK'yi ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Konya'ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Yusuf Erdoğan ile 36 ve 55. dakikalarda Blaz Kramer attı.

BODRUM FK PENALTIDAN FAYDALANAMADI

45+1. dakikada Taylan Antalyalı ile penaltıdan yararlanamayan Bodrum'un tek sayısını 69. dakikada Fredy kaydetti.

Bu sonuçla 6 maç sonra kazanarak puanını 24 yapan Konyaspor, ligdeki bir sonraki maçında Kayserispor deplasmanına gidecek.

16 puanda kalan Bodrum FK ise Göztepe'yi konuk edecek.

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Göktürk Sönmez
Editor