Konyaspor, Bodrum FK'yi net skorla yendi

Haber Merkezi
Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor, Bodrum FK'yi ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Konya'ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Yusuf Erdoğan ile 36 ve 55. dakikalarda Blaz Kramer attı.
BODRUM FK PENALTIDAN FAYDALANAMADI
45+1. dakikada Taylan Antalyalı ile penaltıdan yararlanamayan Bodrum'un tek sayısını 69. dakikada Fredy kaydetti.
Bu sonuçla 6 maç sonra kazanarak puanını 24 yapan Konyaspor, ligdeki bir sonraki maçında Kayserispor deplasmanına gidecek.
16 puanda kalan Bodrum FK ise Göztepe'yi konuk edecek.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış