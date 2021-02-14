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    Konyaspor, Denizli'yi 2 golle geçti

    Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde Konyaspor, konuk ettiği Denizlispor'u 2-0 mağlup etti ve 6 maç aradan sonra galibiyetle tanıştı.
    • Haber Merkezi
    • 14.02.2021 - 15:49
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    Konyaspor, Denizli'yi 2 golle geçti

    Süper Lig'de 25. hafta karşılaşmasında Konyaspor, Denizlispor'u ağırladı.

    SEKIDIKA GOL ATTI

    Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele, Konyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

    Ev sahibi ekibin gollerini 52. dakikada Abdülkerim Bardakçı ve 80. dakikada Jesse Sekidika kaydetti.

    Konyaspor, Denizli yi 2 golle geçti #1

    Konyaspor'da İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrasında teknik direktörlük görevine getirilen İlhan Palut, takımıyla ilk maçında galibiyete ulaşmış oldu.

    Bu sonucun ardından ligde 6 maç sonra kazanan Konyaspor, 27 puanla 12. sırada yer aldı. 3 maçtır kazanamayan Denizlispor ise 18 puanla ligin son sırasında bulunuyor.

    Konyaspor, gelecek hafta Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olacak. Denizlispor ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

    Konyaspor, Denizli yi 2 golle geçti #2

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