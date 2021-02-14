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Konyaspor, Denizli'yi 2 golle geçti

Konyaspor, Denizli'yi 2 golle geçti

Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde Konyaspor, konuk ettiği Denizlispor'u 2-0 mağlup etti ve 6 maç aradan sonra galibiyetle tanıştı.