- Haberler
- Futbol Haberleri
- Konyaspor, Denizli'yi 2 golle geçti
Konyaspor, Denizli'yi 2 golle geçti
Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde Konyaspor, konuk ettiği Denizlispor'u 2-0 mağlup etti ve 6 maç aradan sonra galibiyetle tanıştı.
- Haber Merkezi
- 14.02.2021 - 15:49
Süper Lig'de 25. hafta karşılaşmasında Konyaspor, Denizlispor'u ağırladı.
SEKIDIKA GOL ATTI
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele, Konyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibin gollerini 52. dakikada Abdülkerim Bardakçı ve 80. dakikada Jesse Sekidika kaydetti.
Konyaspor'da İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrasında teknik direktörlük görevine getirilen İlhan Palut, takımıyla ilk maçında galibiyete ulaşmış oldu.
Bu sonucun ardından ligde 6 maç sonra kazanan Konyaspor, 27 puanla 12. sırada yer aldı. 3 maçtır kazanamayan Denizlispor ise 18 puanla ligin son sırasında bulunuyor.
Konyaspor, gelecek hafta Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olacak. Denizlispor ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.