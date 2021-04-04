Konyaspor deplasmanda Erzurumspor'u yendi

Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yendi.

Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde Yılmaz Vural'ın takımı Erzurumspor ile İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor karşı karşıya geldi.

Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Konyaspor, 2-1'lik skorla kazandı.

Konyaspor 9. dakikada Deni Milosevic'in golüyle öne geçerken, 15. dakikada Manuel da Costa maça beraberliği getirdi. 26. dakikada Sokol Cikalleshi kullandığı penaltı atışında topu üstten auta göndererek Konyaspor'u üstünlüğe taşıma şansını değerlendiremedi. Konyaspor'da Abdülkerim Bardakçı 44'te attığı golle takımını yeniden öne geçiren isim oldu. Mücadelenin ikinci devresinde ise gol sesi çıkmadı.

Hakem Sarper Barış Saka, 90+8'de Erzurumspor lehine verdiği penaltı kararını VAR'da izleyerek iptal etti.

YILMAZ VURAL ÇIKTIĞI İLK MAÇI KAYBETTİ

Alınan bu sonucun ardından Erzurumspor, Yılmaz Vural ile çıktığı ilk maçı kaybetmiş oldu ve kazanamama serisi 7 maça çıktı. Erzurumspor ligde 27 puanda kaldı. Konyaspor 39 puana çıkarken üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor, Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Konyaspor sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak.