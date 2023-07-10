Konyaspor, Endri Çekiçi ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekibi Konyaspor, Ankaragücü'nden 29 Temmuz 2021'de 2+1 yıllığına kadrosuna kattığı Arnavut futbolcu Endri Çekiçi'nin takımdan ayrıldığını bildirdi.
Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer verildi:
Teşekkürler Endri Çekiçi! Yeşil-beyaz formamızı iki sezon boyunca terleten Endri Çekiçi'ye teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.
62 maçta forma giydi
26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Konyaspor formasıyla çıktığı 62 maçta 8 gol, 3 asistlik performans gösterdi.