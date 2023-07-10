Konyaspor, Endri Çekiçi ile yollarını ayırdı

ekibi Konyaspor, Ankaragücü'nden 29 Temmuz 2021'de 2+1 yıllığına kadrosuna kattığı Arnavut futbolcu Endri Çekiçi'nin takımdan ayrıldığını bildirdi.

Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer verildi:

Teşekkürler Endri Çekiçi! Yeşil-beyaz formamızı iki sezon boyunca terleten Endri Çekiçi'ye teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.

Konyaspor, Endri Çekiçi ile yollarını ayırdı

62 maçta forma giydi

26 yaşındaki orta saha oyuncusu, formasıyla çıktığı 62 maçta 8 gol, 3 asistlik performans gösterdi.