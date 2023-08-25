Konyaspor evinde Gaziantep FK'yi net skorla geçti Konyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti.

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Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında Konyaspor ile Gaziantep FK'yi ağırladı.

Guilherme (68) ve Muric'in (90+5) golleriyle mücadeleyi 2-0 kazanan ev sahibi bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.

Konuk ekip ise ligdeki üçüncü maçında da mağlubiyetle ayrılarak lig tarihinin en kötü başlangıcını yaptı.

Önümüzdeki hafta zorlu maçlar var

Bu sonuçlar puanını 5'e yükselten Konyaspor, gelecek hafta Başakşehir deplasmanına gidecek.

Henüz puanla tanışamayan Gaziantep FK, son şampiyon Galatasaray'ı konuk edecek.