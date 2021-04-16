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    Konyaspor evinde Kayserispor'la golsüz berabere kaldı

    Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile Kayserispor arasında oynanan mücadele 0-0 berabere bitti.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2021 - 18:02
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    Konyaspor evinde Kayserispor'la golsüz berabere kaldı

    Süper Lig 'in 35. haftasında Konyaspor, Kayserispor'u konuk etti.

    Düşük tempoda geçen ilk yarıda iki takımda pozisyon bulmakta zorlanırken mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarı, ilk 45 dakikaya oranla daha tempolu ve pozisyonlu geçti.

    GOLSÜZ BERABERE BİTTİ

    Ancak iki takım da girdiği pozisyonlarda rakip kalecileri geçemeyince mücadele başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

    Bu sonuçla Konyaspor puanını 41 yaparken düşme hattında haftaya başlayan Kayserispor, puanını 34'e yükseltti.

    Konyaspor evinde Kayserispor la golsüz berabere kaldı #1

    Konyaspor evinde Kayserispor la golsüz berabere kaldı #2

    Konyaspor evinde Kayserispor la golsüz berabere kaldı #3

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