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- Konyaspor evinde Kayserispor'la golsüz berabere kaldı
Konyaspor evinde Kayserispor'la golsüz berabere kaldı
Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile Kayserispor arasında oynanan mücadele 0-0 berabere bitti.
- Haber Merkezi
- 16.04.2021 - 18:02
Süper Lig 'in 35. haftasında Konyaspor, Kayserispor'u konuk etti.
Düşük tempoda geçen ilk yarıda iki takımda pozisyon bulmakta zorlanırken mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarı, ilk 45 dakikaya oranla daha tempolu ve pozisyonlu geçti.
GOLSÜZ BERABERE BİTTİ
Ancak iki takım da girdiği pozisyonlarda rakip kalecileri geçemeyince mücadele başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
Bu sonuçla Konyaspor puanını 41 yaparken düşme hattında haftaya başlayan Kayserispor, puanını 34'e yükseltti.