Konyaspor, evinde Samsunspor'u yendi

Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde Ali Çamdalı'nın çalıştırdığı Konyaspor ile Markus Gisdol yönetimindeki Samsunspor karşı karşıya geldi.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Konyaspor 3-0'lık skorla kazandı.
Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri; 21. dakikada Steven N'Zonzi, 28. dakikada Guilherme Sitya ve 38. dakikada Sokol Cikalleshi kaydetti.
Konyaspor, küme düşme hattından uzaklaştı
Son 2 maçında 4 puan kazanan Konyaspor, puanını 40'a çıkardı ve küme düşme hattının 2 puan üzerine çıktı.
Samsunspor, 42 puanda kaldı
Son 3 maçında 2. kez yenilen Samsunspor 42 puanda kaldı.
Konyaspor, gelecek hafta Kayserispor ile kümede kalma yolunda kritik bir maça çıkacak. Samsunspor ise sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış