Konyaspor, evinde Samsunspor'u yendi
ensonhaber.com

Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde Ali Çamdalı'nın çalıştırdığı Konyaspor ile Markus Gisdol yönetimindeki Samsunspor karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Konyaspor 3-0'lık skorla kazandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri; 21. dakikada Steven N'Zonzi, 28. dakikada Guilherme Sitya ve 38. dakikada Sokol Cikalleshi kaydetti.

Konyaspor, küme düşme hattından uzaklaştı

Son 2 maçında 4 puan kazanan Konyaspor, puanını 40'a çıkardı ve küme düşme hattının 2 puan üzerine çıktı.

Samsunspor, 42 puanda kaldı

Son 3 maçında 2. kez yenilen Samsunspor 42 puanda kaldı.

Konyaspor, gelecek hafta Kayserispor ile kümede kalma yolunda kritik bir maça çıkacak. Samsunspor ise sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak.