Konyaspor, Eyüpspor'u 4 golle devirdi

Süper Lig'in ilk haftasında Eyüpspor, Konyaspor'u ağırladı.

Mücadeleyi 4-1'lik skorla kazanmayı başaran Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 5 ve 21. dakikalarda Umut Nayir, 33. dakikada penaltıdan Bardhi ile 79. dakikada Adil Demirbağ attı.

Eyüpspor'un tek sayısını 51. dakikada Halil Akbunar kaydetti.

SEZONA 3 PUANLA BAŞLADI

Bu sonuçla sezona 3 puanla başlayan Konyaspor, ligdeki bir sonraki maçında Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Puanla tanışamayan Eyüpspor ise Beşiktaş deplasmanına gidecek.

EYÜPSPOR: 1 - KONYASPOR: 4

Hakemler: Batuhan Kolak, Murat Temel, Özcan Sultanoğlu

Eyüpspor: Berke Özer, Talha Ülvan (Dk. 46 Halil Akbunar, Dk. 90+3 Mete Kaan Demir), Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Melih Kabasakal (Dk. 46 Umut Bozok), Kerem Demirbay, Serdar Gürler (Dk. 77 Ampem), Emre Akbaba (Dk. 46 Yalçın Kayan), Dragus, Thiam

Konyaspor: Bahadır Han Güngördü, Andzouana, Adil Demirbağ, Bazoer (Dk. 70 Uğurcan Yazğılı), Guilherme, Jevtovic, Ndao (Dk. 78 Muhammet Tunahan Taşçı), Aleksic (Dk. 70 Bjorlo), Melih İbrahimoğlu, Bardhi (Dk. 88 Pedrinho), Umut Nayir

Goller: Dk. 5 ve 21 Umut Nayir, Dk. 33 Bardhi (P), Dk. 79 Adil Demirbağ (Konyaspor), Dk. 51 Halil Akbunar (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 48 Yalçın Kayan, Dk. 89 Kerem Demirbay (Eyüpspor), Dk. 90+2 Bahadır Han Güngördü (Konyaspor)